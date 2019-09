Ewa Kasprzyk: "Polityka od zawsze była dla mnie ciemną stroną życia"

"To śliska ścieżka. Zawsze może obrócić się przeciwko tobie. Każdy film o polityce obnaża wady".

Film Polityka Patryka Vegi to prawdopodobnie jedna z najgłośniejszych premier ostatnich miesięcy. Przez ostatnie tygodnie reżyser skutecznie podkręcał zainteresowanie wokół produkcji i publikował jej kolejne fragmenty, które wyraźnie miały wzbudzić kontrowersje. We wtorek w jednym z warszawskich kin odbyła się premiera produkcji. Wśród gwiazd pojawiła się Ewa Kasprzyk, która wcieliła się w rolę pani premier. Reporterowi Wirtualnej Polski opowiedziała o swoim podejściu do świata polityki.