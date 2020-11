Eurowizja Junior 2020. W studio TVP liczna publiczność

Eurowizja Junior 2020 będzie jednak inna niż wszystkie wcześniejsze edycje. Z powodu pandemii koronawirusa wielu uczestników nie przyjechało do Warszawy. Swoje występy nagrali w studiach w swoich krajach. Wyjątkiem są jedynie uczestnicy z Malty, Serbii, Ukrainy i Polski. Oni zaśpiewali w studiu w Polsce.

Eurowizja Junior 2020 w TVP. Tłum w studiu TVP?

Oprócz występu młodych artystów uwagę widzów mogło przykuć coś jeszcze. W studio TVP zgromadziła się liczna publiczność. Na twarzach większości uczestników widać maseczki, mimo to tak liczne zgromadzenie na niewielkiej przestrzeni i brak zachowania dystansu społecznego może budzić wiele pytań.

Eurowizja Junior 2020. Jak głosować na Alę Tracz?

Polskę w tegorocznych zmaganiach na scenie Eurowizji Junior reprezentuje 10-letnia Ala Tracz z piosenką "I' ll Be Standing". Co ciekawe, nie będzie to dla niej pierwszy międzynarodowy konkurs. Wcześniej reprezentowała nasz kraj m.in. na zmaganiach w Bułgarii, Włoszech czy Malcie.