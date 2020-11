Eurowizja Junior 2020. Kiedy finałowy konkurs? [TRANSMISJA]

Eurowizja Junior 2020. Ala Tracz walczy o wygraną

Eurowizja Junior staje się polską specjalnością. W dwóch poprzednich edycjach zwycięstwa odniosły wokalistki z naszego kraju. W 2018 roku triumfowała Roksana Węgiel i jej "Anyone I Want to Be". Z kolei rok później najlepsza była Viki Gabor i jej utwór "Superhero". Obie te piosenki były hitami w naszym kraju. W 2020 roku o wygraną powalczy 10-letnia Alicja Tracz i jej "I'll Be Standing".