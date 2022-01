Dziennikarz obwinił Sasina o Turów. Minister odpowiedział mu na Twitterze

Dziennikarz nawiązał też do odwołania ambasadora Polski w Czechach. Była to konsekwencja słów Mirosława Jasińskiego w których stwierdził, że to "brak empatii" po stronie polskiej doprowadził do obecnego konfliktu z Czechami. - O tym, że wina leży po stronie ministra Sasina mówili polscy eurodeputowani z Prawa i Sprawiedliwości, a nie żadna wroga opozycja, tylko "pisowscy" eurodeputowani, a nagle się okazało, że Sasin zawinił, a ambasadora powiesili - powiedział parafrazując znane powiedzenie.