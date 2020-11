Dzień Singla 11 listopada. Chińczycy wiedzą, jak świętować

W Chinach 11 listopada obchodzony jest Dzień Singla. Data nie jest przypadkowa. To właśnie w tym dniu w kalendarzu spotykają się 4 jedynki (11.11). Dla samotnych Chińczyków to okazja do świętowania. A robią to w konkretny sposób – sami sobie kupują prezenty. Wielka wyprzedaż na AliExpress nie powinna dziwić.

Dzień Singla i wielka wyprzedaż na AliExpress (Pixabay)