Działacz Lotnej Brygady Opozycji pozwał Holecką. "TVP łże jak PiS"

- Sąd zadawał mi pytania. Poszło o to, że w programie "Wiadomości", a następnie "Minęła dwudziesta" były pokazane wydarzenia z Pucka, gdzie krzyczeliśmy do Andrzeja Dudy (do sytuacji doszło w lutym 2020 roku - przyp. red.). W materiale Holecka powiedziała, że prezentowałem nazistowski baner. To jest oczywiście kłamstwo - mówił Szczurek przed salą rozpraw.