Duże wyróżnienie dla Dominika Tarczyńskiego. Objął ważną funkcję w Radzie Europy

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński został wiceprzewodniczącym Europejskich Konserwatystów Rady Europy. Polityka PiS wybrano na to stanowisko jednogłośnie.

- Oczywistym było, że to głosowanie dotyczy państwa, które ma objąć stanowisko wiceprzewodniczącego a nie osoby. A więc było to poparcie dla Polski a nie dla mnie jako parlamentarzysty. To symboliczne, ale ważne i realne poparcie dla Polski, dla polityki, którą w Europie prowadzimy - wyjaśniał.