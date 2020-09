Dramat na Lesbos. Lekarze bez granic: Nawet niemowlęta stały się ofiarami gazu łzawiącego

- Pięć z dziesięciu dni swojego życia maleństwo spędziło na ulicy, wdychało przy tym gaz łzawiący, a w nocy wymiotowało, co w tym wieku może pociągnąć za sobą fatalne skutki – powiedziała ewangelickiej agencji prasowej EPD Marie von Manteuffel, ekspertka Lekarzy bez Granic ds. migracji. Niemowlę – jedno z ofiar policyjnej interwencji w chaosie po spłonięciu obozu Moria – miało szczęście w nieszczęściu, bo trafiło do kliniki niedaleko nowo powstającego obozu dla uchodźców Kara Tepe na Lesbos.

Według Lekarzy bez Granic (Mèdecins Sans Frontiéres, MSF) reakcja greckich władz po pożarze, w tym brak podstawowej opieki czy użycie przez policję gazu łzawiącego, groziło i nadal grozi zdrowiu i życiu uchodźców. Organizacje pomocy, takie jak MSF nie są w stanie wykonywać swojej pracy. I tak np. z ogromną trudnością lekarzom udało się zorganizować karetkę, która przewiozła do szpitala rodzącą kobietę. Ktoś ich zaalarmował, że gdzieś na poboczu leży kobieta w bólach porodowych.

- W tym całym chaosie, z blokadami i ograniczeniami dostępu do tych ludzi, tak normalna rzecz, jak udzielenie pomocy rodzącej, jest prawie niemożliwa – stwierdziła w niedzielę w Berlinie Manteuffel. - To szaleństwo, żeby na europejskiej ziemi coś takiego mogło się stać tylko dzięki przypadkowi, odrobinie szczęścia – dodała lekarka.

Jednocześnie, służby porządkowe blokują pracę Lekarzy bez Granic i w efekcie wolontariusze całymi godzinami nie mogą dotrzeć do punktów pomocy. Także pacjenci mają problemy z dotarciem do nich. - Chwilowo na przykład praktycznie nie możemy prowadzić naszej kliniki w stolicy Lesbos, Mitylenie, wyspecjalizowanej na pracę z ofiarami tortur i przemocy seksualnej, bo ludziom nie wolno wjeżdżać do Mityleny – powiedziała Marie von Manteuffel. Ofiary tych zbrodni, które bardzo pilnie potrzebują pomocy, wegetują teraz na ulicy. - Musimy ich szukać i próbować pomóc tym ludziom przynajmniej na tyle, żeby się całkowicie nie załamali – tłumaczy lekarka.