Dostałeś pozew lub nakaz zapłaty z sądu? Zobacz jak się bronić.

Z każdym miesiącem wzrasta liczba pozwów o zapłatę długów składanych przez instytucje finansowe przeciwko polskim konsumentom. Badania Fundacji Pomocy Zadłużonym EUROLEGE wskazują, że nasi rodacy nie potrafią radzić sobie z problemami zadłużeń. Problem ulega wzmocnieniu, bowiem większość zachowuje się biernie kiedy zostają pozwani do sądu. Takie dane nie napawają optymizmem. Tym bardziej, że średnia wieku potencjalnych dłużników stale się obniża.

Naszemu społeczeństwu grozi zadłużenie na skalę dotąd niespotykaną. Dlatego tak istotnym jest, aby zawsze bronić swoich praw! Najlepiej w sądzie, zaskarżając orzeczenia wydawane na wniosek banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych doradzają eksperci z Fundacji EUROLEGE. Kiedy dostaniesz sądowy nakaz zapłaty musisz natychmiast działać. Czas działa na Twoją niekorzyść.

Nie zwlekaj! Termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest krótki.

Wydany przez sąd nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym albo nakazowym można skutecznie zaskarżyć. Termin na wniesienie odwołania od sądowych nakazów zapłaty wynosi tylko 2 tygodnie. Termin liczony jest od dnia odbioru przesyłki sądowej. Środek zaskarżenia jaki osoba pozwana musi złożyć to: sprzeciw od nakazu zapłaty albo zarzuty od nakazu zapłaty. Niestety, ale znaczna część osób nie odwołuje się od nakazów zapłaty wydawanych przez sądy.

Dane pokazują, że osób nieodwołujących się może być nawet więcej niż 95%! Brak odwołania oznacza postępowanie egzekucyjne w najbliższej przyszłości. Komornik to nie windykator i będzie uprawniony do zajęcia majątku dłużnika, w tym renty, emerytury, pieniędzy z rachunku bankowego, czy wynagrodzenia za pracę.

Pamiętaj o formularzu!

Osoba pozwana musi wiedzieć, że instytucje finansowe mogą składać pozwy na urzędowych formularzach. Taka sytuacja oznacza, że pozwany również musi z takiego formularza skorzystać. Dostępne są one na stronie ministerstwa sprawiedliwości. Problem jednak jest w tym, że pozwani nie potrafią prawidłowo wypełniać formularza sprzeciwu i zarzutów od nakazu zapłaty. Liczne błędy dotyczą przede wszystkim braku przekreślania nieuzupełnionych rubryk. Wiele formularzy nie zawiera także wniosków i zarzutów.

Brak zachowania wymogu urzędowego formularza będzie skutkować odrzuceniem odwołania i przegraną w sprawie bez żadnego procesu! To samo dotyczy nieuzupełnienia formularza zgodnie z przepisami wymogów procedury cywilnej. Nie warto zatem działać samodzielnie, na własną rękę.

Fundacja EUROLEGE alarmuje, że firmy windykacyjne, pożyczkowe i banki chętnie korzystają z urzędowych formularzy pozwów w sprawach o zapłatę, w których nawet nie muszą tego robić. Nie są znane dokładne przyczyny takiego stanu rzeczy, ale nie jest tajemnicą, że właśnie z formularzami pozwani mają największe problemy. Wygrana z powodu nieprawidłowo wypełnionego formularza jest dla instytucji finansowej satysfakcjonującym rozstrzygnięciem. Nie generuje znacznej ilości czasu i oszczędza koszty obsługi danej sprawy.

Odpowiednie wnioski i zarzuty kluczem do sukcesu.

Złożenie zatem sprzeciwu czy zarzutów od nakazu zapłaty nie jest zadaniem łatwym. Do tego dochodzi jeszcze kwestia prawidłowego formułowania wniosków. Trzeba sądowi wskazać czy zaskarża się nakaz zapłaty w całości czy też w części. A jeśli w części to w jakiej. Należy również wskazać czy wnosi się o oddalenie powództwa w całości czy też w pewnej części. A jak w części to w jakiej konkretnie. Niestety, ale pozwani niebędący profesjonalistami mają z tym olbrzymie problemy informuje Fundacja Pomocy Zadłużonym EUROLEGE.

Jak się okazuje, prawidłowe i celne skonstruowanie zarzutów w samym środku odwoławczym wymaga często wiedzy specjalnej, fachowej. Pozwanemu, niebędącemu prawnikiem łatwo o pomyłkę. Z doświadczenia Fundacji Pomocy Zadłużonym EUROLEGE wynika, że pozwani często wiedzą co chcą napisać, ale nie potrafią tego odpowiednio ubrać w słowa i postawić odpowiedniego zarzutu. Sąd natomiast nie jest od tego, aby domyślać się intencji autora pisma procesowego. Powinno być ono sporządzone w sposób jasny, precyzyjny i stanowczy.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Co ważne, pozwany jak i powód powinni uzasadnić swoje stanowiska. Banki, firmy pożyczkowe i windykacyjne zatrudniają szereg wykwalifikowanych prawników. Nie oznacza to jednak, że nie popełniają oni licznych błędów procesowych. Szkopuł jedynie w tym, że nie każdy wie czego i gdzie szukać. Dlatego Fundacja EUROLEGE, która na co dzień pomaga osobom zadłużonym w procesach sądowych o zapłatę zachęca do zgłaszania spraw i korzystania z pomocy doświadczonego mecenasa. Można bowiem nawet wygrać sprawę, który na początku wydawała się beznadziejna.

