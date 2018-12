Donald Tusk nie chwali się swoimi planami. "Politycy to wyjątkowo rozplotkowane środowisko"

W powrót Donalda Tuska do Polski zaczyna wierzyć coraz więcej osób. Zwolennicy komplementują byłego premiera w mediach, prawicowe media nim "straszą". Tymczasem współpracująca w przeszłości z politykiem Julia Pitera sprowadza wszystkich na ziemię.

Donald Tusk pytany o powrót do polskiej polityki, nie odpowiada wprost. W jego wypowiedziach nie brakuje jednak aluzji, a jego zachowanie jest odczytywanie jako sprawdzian - czy Polacy go u siebie chcą. To daje politykom i mediom powody do spekulacji.