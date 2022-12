Doktor Frankenstein i plastynacja

Kobieta zmarła w jednym z niemieckich szpitali. Jej druga córka bez wiedzy Krystyny przekazała ciało Instytutowi Plastynacji von Hagensa. – Plastynacja ludzkich zwłok to coś, co zaprzątnęło całe moje serce. Chodzi o to, by anatomię pokazać nie tylko ludziom, którzy mają się stać lub już są ekspertami w tym zakresie, ale wszystkim. By wszyscy mogli zobaczyć, jak wyglądają w środku. Ważne jest to, byśmy zobaczyli nie tylko kości, które od czasu do czasu zdarza się zobaczyć, ale także organy i ich wzajemne położenie – mówi von Hagens.