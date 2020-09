Dobry znajomy Beaty Szydło w Radzie Nadzorczej krakowskiego lotniska

Przepisy dotyczące pracy zdalnej. Piotr Mueller: regulacje są potrzebne

Do czerwca ubiegłego roku Filip był prezesem w spółce Tauron Wydobycie. Kierował nią od 2016 roku, po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych. Kiedy Filip obejmował stanowisko, wielu specjalistów z branży nie dowierzało. Ich zdaniem, Filip nigdy w życiu nie zarządzał żadną firmą, nawet kilkuosobową. Nie miał również żadnego wykształcenia w tym kierunku. - Sprawdził się jako kaowiec organizujący chłopom barbórki. I tyle. Taki ktoś nie może zajmować tak ważnego stanowiska tylko dlatego, że był lojalny i chciałby na stare lata zarabiać po 35 tysięcy miesięcznie – oceniał w rozmowie z "Dziennikiem Polskim” były marszałek Małopolski, poseł PO Marek Sowa.

Jak wynikało z oświadczeń majątkowych składanych w sejmiku małopolskim, Filip zarabiał więcej niż 35 tys. zł. W 2016 r. zarobił w spółce 451 tys. zł, czyli ok. 41 tys. zł miesięcznie. Z kolei w 2017 roku zarobił 359 tys. zł. A przez 8,5 miesiąca 2018 roku - 333 tys. zł. Nieoficjalnie wiadomo, że odchodząc w czerwcu ubiegłego roku, otrzymał również odprawę. W jakiej wysokości - tego urzędnicy PiS-u nie chcą ujawniać.

Mimo to jeszcze w 2017 roku Filip został również członkiem rady nadzorczej Spółki Usług Górniczych, należącej do Tauron Wydobycie.

Przypomnijmy, że znajomość Filipa z Szydło rozpoczęła się w latach 70. Oboje chodzili do jednej klasy w podstawówce w Brzeszczach. To on przed laty wciągnął przyszłą szefową rządu w politykę i umieścił na listach AWS w wyborach samorządowych. W przeszłości pracował w Kopalni Węgla Kamiennego w Brzeszczach, gdzie był m.in. kierownikiem działu systemów zarządzania.