Stanowcza deklaracja Dudy. Pierwsze kłody pod nogi nowego rządu?

- Będę bronił wszystkich ustaleń i moich zobowiązań, które w ostatnich latach zostały zrealizowane i stanowią część porządku prawnego, które przez ostatnie lata z powodzeniem udało się realizować rządowi. Mówię o świadczeniach społecznych, 500 plus, od 1 stycznia 800 plus, dodatkowe świadczenia emerytalne, solidne waloryzacje emerytur, podwyższanie płacy minimalnej, po to, by ludzie mieli godne warunki życia - powiedział Andrzej Duda podczas swojego przemówienia na zjeździe NSZZ "Solidarność".