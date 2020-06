Debata prezydencka w TVP. Pytanie o szczepionkę na koronawirusa. Dwa powody wymijających odpowiedzi

Ekspert zwraca też uwagę na kwestię różnorodności wewnętrznych elektoratów. - Wszyscy główni kandydaci, także Hołownia, bazują na elektoracie socjalizowanym przez partie polityczne. To elektoraty wewnętrznie bardzo zróżnicowane. W przypadku PiS czy PO wynika to ze skali poparcia, w przypadku SLD czy PSL z koalicyjnego charakteru. W przypadku Konfederacji to młodzi wyborcy, którzy z natury są bardzo różni - zauważa prof. Chwedoruk.

- Generalnie ostrożność była czymś, co towarzyszyło tej debacie, jakby ktoś "zaszczepił" ją profilaktycznie, by uchronić głównych kandydatów przed powiedzeniem czegoś jednoznacznie. Szczepionkosceptycyzm to coś, co zostanie po tej debacie. Ale już po ogłoszeniu wstępnych wyników z pierwszej tury o tym zapomnimy - dodał.