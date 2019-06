Czystsze kąpieliska w całej Europie. Oprócz Polski

Bezpiecznie dla zdrowia i czysto – tak wygląda ogromna większość europejskich kąpielisk. Wymogi sanitarne UE spełnia ponad 95 proc. miejsc spośród 22 tys. skontrolowanych kąpielisk. Polski w zestawieniu nie uwzględniono z powodu braku danych.

Rzecznik GIS-u uspokaja: wszystkie miejsca były sprawdzane przez służby sanitarne i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi. Nie były jedynie zgłoszone do Brukseli.

GIS: sezon jeszcze nie ruszył, prowadzimy kontrole

Jan Bondar podkreślił, że kontrole kąpielisk trwają. – Sezon w teorii rozpoczyna się 1 czerwca, ale większość miejsc otwiera się na początku wakacji. Czyli w tym roku będzie to 19-20 czerwca, w niektórych miejscach 1 lipca – przypomina rzecznik GIS-u.

Służby prowadzą badania jakości wody i warunków sanitarnych. – Od ich wyniku zależy otwarcie danego miejsca. To kontrole wykonywane zwyczajowo 2-3 tygodnie przed sezonem. Potem pobiera się jeszcze trzy próbki, w czasie gdy kąpieliska działają. Odstęp między badaniami nie może przekraczać miesiąca – podkreśla Bondar w rozmowie z WP.

Na Mazowszu działa już jedno kąpielisko. To Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie. Kąpielisko otwarto w niedzielę, 9 czerwca. Warszawiacy i przyjeżdżający do stolicy będą mogli korzystać z plaży przy ul. Jeziornej do połowy września.