Czy wrócimy do twardego reżimu epidemicznego? Rzecznik MZ komentuje

W rozmowie z TVN24 Wojciech Andrusiewicz zwrócił uwagę na to, że pomimo wysokiej liczby zachorowań większość z nich dotyczy dwóch lub trzech województw, a w pozostałych liczba zachorowań pozostaje w normie.

- Najwięcej zakażeń ma miejsce w dużych zakładach pracy, ale to efekt tego, że ktoś się zaraził gdzieś indziej i rozniósł wirusa w pracy. Niech ten dzisiejszy wynik będzie dla nas sygnałem, co może się stać jeśli będziemy lekceważyli noszenie maseczek. Najważniejsza jest odpowiedzialność - mówił rzecznik.

Dodał, że w Ministerstwie Zdrowia trwa szczegółowa analiza dzisiejszego wyniku zachorowań. Najprawdopodobniej rząd zdecyduje się wrócić do niektórych obostrzeń: - Będzie możliwość cofnięcia się o drobny krok. Jeśli ludzie zachowują się nieodpowiedzialnie to można wprowadzić podniesienie mandatownika. Nie możemy wykluczyć też, że wrócimy do kwarantanny dla osób przybywających zza granicy.