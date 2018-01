Czy uda się uratować kończyny Elisabeth Revol? "Najważniejszy jest czas"

Na podstawie samego zdjęcia trudno powiedzieć, czy odmrożenia stóp i rąk Elisabeth Revol skończą się amputacją. Nie wiemy czy po zamrożeniu kończyn nie doszło do ich rozmrożenia i ponownego zamrożenia, co jest niezwykle destrukcyjne dla organizmu, mówi w rozmowie z WP, dr Paweł Podsiadło.

O tym, czy jest szansa na uratowanie odmrożonej kończyny, decyduje przede wszystkim czas w jakim udzieli się pomocy a także same warunki, w jakich doszło do zamrożenia.

Za krótki czas należy uznać 12 godzin od rozmrożenia kończyny. To w jaki sposób będzie się to dokonywać również nie jest bez znaczenia. Trzeba to zrobić wkładając kończynę do ciepłej wody o stałej temperaturze około 39 stopni Celsjusza, na 30 minut, do godziny. Woda nie może mieć mniej niż 37 stopni i nie więcej niż 42.