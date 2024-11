Czy Polacy skorzystają z Krajowego Planu Odbudowy? Wyniki sondażu

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy program, którego celem jest wspieranie odbudowy i rozwój polskiej gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że 38,4 proc. badanych dostrzega możliwości skorzystania z KPO, w tym 11 procent jest zdecydowanie przekonanych, natomiast 27,4 nieco ostrożniej formułuje swoje przewidywania odnośnie do indywidualnych korzyści wynikających z KPO.

Mimo pozytywnych opinii, znaczna część ankietowanych jest sceptyczna co do możliwości skorzystania z KPO. Ponad jedna czwarta - 26,3 proc. respondentów sądzi, że raczej nie skorzystają z tych funduszy, a 11,6 proc. jest przekonanych, że zdecydowanie nie będą mogli z nich skorzystać. 23,7 proc. badanych nie miało zdania na ten temat, co może wynikać z braku wiedzy na temat dostępnych środków i warunków ich uzyskania.