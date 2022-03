Czujcie się jak u siebie

- Będę z panem szczery. Nie rozumiem, po co pan przyjechał? Trzeba pomagać po cichu, szum jest nikomu niepotrzebny. Wczoraj spotkałem na spacerze znajomą. Dobrze sytuowana. Mówi, że przyjęła pod dach siedmiu uchodźców, a ja na to, że u mnie śpi dziesięciu. Myślę sobie: dokąd to zmierza?