Czesi otwierają granice dla turystów po jednej dawce szczepionki. Uwaga! To działa w jedną stronę

Czy to oznacza, że zaszczepieni pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19 mogą planować weekendowy wypad do Pragi? Wjadą bez przeszkód i to już w ten weekend. Przepis umożliwiający wjazd z Polski już po jednej dawce szczepionki obowiązuje bowiem już od połowy maja. Gorzej będzie z powrotem do Polski.