Czerwona strefa w całym kraju? Tłumaczymy nowe obostrzenia

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego ma obradować w środę wieczorem nad nowymi obostrzeniami w całym kraju. Już w czwartek premier ma ogłosić decyzje na konferencji prasowej. Jednak podczas wywiadu Mateusz Morawiecki uchylił rąbka tajemnicy. - Będę rekomendował, by od soboty cała Polska była strefą czerwoną - mówił w Polsacie szef rządu.

Polityk tłumaczył, że obecnie w całym kraju jest 317 "czerwonych" powiatów. - Już dzisiaj jest to ok. 75-80 proc., więc takie rozróżnienie powoli robi się bezprzedmiotowe - tłumaczył. Oto co w najbliższych dniach może się zmienić.