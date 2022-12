Czekają nas Białe święta? Eksperci nie mają dobrych wieści

- W tygodniu między 12 a 19 grudnia w północno-wschodniej części kraju możemy się spodziewać maksymalnie od -1 do -3 stopni; w centrum ok. zera, na południu, południowym zachodzie - wartości dodatnie, ok. 3 stopni Celsjusza - przekazał w rozmowie z "Faktem" Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW.