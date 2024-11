Czas na największe zakupowe szaleństwo. Czy tegoroczny Black Friday będzie rekordowy?

Płatna współpraca z Allegro

W tym roku Black Friday świętujemy stosunkowo późno, bo 29 listopada. Dla porównania w 2022 r. Czarny Piątek wypadł 25 listopada, a przed rokiem dzień wcześniej. Niewykluczone jednak, że bliskość grudnia, a zatem i mniejszy dystans dzielący nas od świąt Bożego Narodzenia, napędzi sklepom jeszcze większy ruch klientów. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i Grupę Offerista, podczas tegorocznego Black Friday 64,2 proc. Polaków zamierza skorzystać z obniżek, co oznacza wzrost o 1 pkt. proc. w stosunku do 2023 r. Co jednak może wydawać się nieco zaskakujące, w zakupowym święcie chce wziąć udział więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 66,8 i 61,8 proc. respondentów).

Na czarnopiątkowe rabaty – tak jak w poprzednich latach – poluje przede wszystkim najmłodsza grupa konsumentów w wieku od 18 do 34 lat. Największy odsetek kupujących stanowią mieszkańcy miast liczących 200–499 tys. osób, a także wsi i miejscowości do 5 tys. ludności.

Jeśli natomiast chodzi o zarobki, to tutaj wyróżniają się dwie grupy dochodowe. Udział w Black Friday deklarują głównie klienci zarabiający "na rękę" 7000–8999 zł oraz 5000–6999 zł. Z listopadowej akcji wyprzedaży najchętniej korzystają też głównie osoby z wykształceniem wyższym i średnim.

Hitowy odkurzacz tańszy o kilkaset złotych

Tradycyjnie na atrakcyjne rabaty z okazji Black Friday (i nie tylko) mogą liczyć użytkownicy Allegro. Największa polska platforma zakupowa wyjątkowymi promocjami kusi już od początku listopada, organizując trwający do 2 grudnia festiwal Black Weeks. W ubiegłym roku zakupy w tym czasie zrobiło ponad 6,5 mln Polaków. Ilu kupujących skorzysta z promocji w tym roku ?

Wiele zależy od tego, na jak wysokie obniżki będą mogli liczyć. W ofercie przygotowanej na Black Friday przez Allegro – podobnie jak podczas całej akcji Black Weeks – nie brakuje gorących promocji. Produkty najlepszych marek można znaleźć tańsze nawet o 50 proc. Mało tego, użytkownicy aplikacji Allegro, dzięki funkcji Catcher, mogą też codziennie upolować specjalną promocję dnia za 1 zł!

Przejdźmy więc do konkretów. Black Friday to znakomita okazja, aby doposażyć mieszkania lub wymienić stary sprzęt na nowy. Wybierając odkurzacz pionowy Dyson V15s Detect Submarine, możemy teraz zaoszczędzić prawie 700 zł (cena w promocji wynosi 2799 zł, a poza nią 3479 zł). To jeden z najbardziej pożądanych odkurzaczy pionowych na rynku. Silnik zapewnia dużą moc ssania i kompleksowe czyszczenie, dzięki pracy 125000 obrotów na minutę. Jakość sprzątania na nieporównywalny dotąd poziom wznosi głowica rolkowa Submarine, która myje twarde podłogi w całym domu (wykonane z kamienia, drewna, płytek, ceramiki, linoleum, winylu i laminatu). Z kolei głowica czyszcząca Fluffy Optic oświetla kurz, ujawniając na podłodze dwa razy więcej niewidocznego dla oka pyłu.

Szeroki wybór sprzętu elektronicznego

W ofercie na Black Friday znajdziemy na Allegro w atrakcyjnej cenie automatyczny ciśnieniowy ekspres do kawy Amica CT 5013. Po zniżce za sprzęt zapłacimy 849 zł, podczas gdy standardowo kosztuje on 1199 zł. Produkt trafi w gusta nie tylko miłośników "małej czarnej". Ekspres posiada zintegrowany system spieniający mleko, dzięki czemu przygotowanie ciepłej, puszystej pianki jest niezwykle proste. Za pomocą jednego przycisku przyrządzimy caffé latte czy cappuccino. W zależności od wybranego rodzaju kawy, urządzenie samo dobierze odpowiednie ilości mleka i wody. Ekspres Amica wyposażony jest w stalowy młynek, który precyzyjnie mieli ziarna tuż przed zaparzeniem gwarantując, że nasza kawa zawsze będzie miała wyjątkowy smak i aromat.

Automatyczny ciśnieniowy ekspres do kawy Amica CT 5013 © materiały partnera

Black Weeks to również szeroki wybór wszelkiej elektroniki: telewizorów, laptopów czy telefonów. Wśród tych ostatnich nie lada gratką będzie zapewne możliwość zdobycia w promocji smartfona Apple iPhone 15 Pro Max. To jeden z najmocniejszych sprzętów w portfolio amerykańskiego producenta. Jest pierwszym modelem Apple o konstrukcji z tytanu klasy lotniczej (stosuje się go w pojazdach misji kosmicznych na Marsa), a przy tym ma jeden z najlepszych współczynników wytrzymałości do masy (waży 221 g). Niestraszna mu też woda, zachlapania i pył. iPhone 15 Pro Max łączy w sobie wyjątkową szybkość działania, wydajność pracy, wytrzymałą baterię i znakomitej klasy aparat. A gdy dodamy do tego 6,7-calowy wyświetlacz, to otrzymujemy urządzenie, które jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Cena? Teraz niższa aż o 1000 zł! (4799 zł).

Poszukaj prezentowych inspiracji na Mikołaja

Ostatni piątek listopada to również dobry moment, aby pomyśleć o prezentach na Mikołaja. Co ważne, kupując na Allegro, nie musimy się martwić, że przesyłka nie dotrze do nas na czas. Zwłaszcza, gdy zdecydujemy się skorzystać z programu Allegro Delivery, który oferuje szybkie dostawy do ponad 18 tys. automatów i punktów odbioru: Allegro One Box, Allegro One Punkt i ORLEN Paczka, a także dostawy na adres z One Kurier by Allegro.

Na Allegro znajdziemy ogromny wybór prezentowych inspiracji. Mężczyźni z myślą o swoich partnerkach mogą kupić m.in. wodę perfumowaną Paco Rabanne Olympea 80 ml. To czerpiący inspirację z mitologii greckiej niebiański zapach dla współczesnej bogini. Połączenie kontrastów – od tonów wanilii po bazę z drewna kaszmirowego – przyciąga uwagę od pierwszego rozpylenia. Zapach na początku jest słodki, by następnie przerodzić się w wyrafinowaną mieszankę jaśminu, lilii i mocnej ambry. W promocji na Black Friday produkt kosztuje 239,99 zł (zamiast 399,99 zł).

Woda perfumowana Paco Rabanne Olympea 80 ml © materiały partnera

Flakon markowych perfum zmieści się w listonoszce Puccini BML009. To perfekcyjnie wykonana mała damska torebka o nowoczesnym designie, stworzona z wysokiej jakości skóry ekologicznej. Jednokomorowy model zamykany jest ozdobną klapą z magnesowym zatrzaskiem, posiada też dwie kieszenie wewnątrz (otwartą i zapinaną na zamek błyskawiczny). Torebkę można nosić na ramieniu, jako crossbody lub w dłoni. Cena na Black Weeks – 59 zł (oszczędzamy 40 zł).

A co dla dzieci? Chłopcy na pewno ucieszą się, gdy znajdą (choć niekoniecznie pod poduszką z uwagi na gabaryty) zestaw Hot Wheels City Zakręcony Megagaraż Parking. To wymarzona zabawka dla każdego początkującego miłośnika motoryzacji. Garaż ma cztery poziomy, zakręconą windę, miejsce na 60 samochodzików Hot Wheels i liczne punkty łączenia umożliwiające stworzenie wyjątkowej konstrukcji. W zestawie znajduje się też jedno auto w skali 1:64, aby od razu po rozpakowaniu można było rozpocząć zabawę. W ofercie z okazji Black Friday produkt kosztuje 239 zł (zamiast 369 zł).

Więcej wyjątkowych "czarnopiątkowych" promocji znajdziecie na Allegro.

