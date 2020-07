Czas na innowacje!

Korzystanie z unijnych dotacji to dziś jedna z najlepszych strategii dla firm. Oferta Funduszy Europejskich jest, poza wsparciem dla budżetu, motywacją do poszukiwania nowatorskich rozwiązań, lepiej służących celom biznesowym w nowych, trudnych warunkach. A z badań wynika, że inwestycja w innowacje to teraz dobra decyzja!

Koronawirus wywołał ogromny kryzys, który dotknął aż 30 z 34 gałęzi przemysłu (wg raportu GUS). Jego pośrednim skutkiem jest też presja technologiczna w organizacjach. Firmy, które już wcześniej wprowadziły u siebie rozwiązania cyfrowe i były elastyczne finansowo, w czasie pandemii poradziły sobie dużo lepiej. Innowacyjne rozwiązania umożliwiają poza tym szybsze przystosowanie się do nowej rzeczywistości rynkowej. Przykład? Automatyzacja części procesów w hali produkcyjnej pozwala utrzymać dystans między stanowiskami pracy. Czasy pandemii to paradoksalnie, dobry moment, by przyspieszyć wprowadzanie innowacji odkładanych dotąd „na półkę”. Tym bardziej, że Fundusze Europejskie mogą pomóc je sfinansować.

Oferta na długie lata

Działalność innowacyjna otwiera firmom drogę do korzystania z Funduszy Europejskich przez wiele lat. Finansowane mogą być różne etapy: od prac koncepcyjnych, prac B+R, aż po wprowadzenie produktu czy usługi na rynek ( również zagraniczny). Udowadnia to przykład firmy Copernicus Sp. z o.o. Jej nowy produkt – jednorazowy wstrzykiwacz do leków innych niż insulina – idealnie trafia w zapotrzebowanie chorych. Wyposażony w czujnik temperatury i automatycznie chowającą się igłę, umożliwia samodzielną aplikację stałej lub zmiennej dawki leku. Copernicus otrzymał pieniądze na prace B+R związane z opracowaniem produktu (ponad 4 mln zł z "Szybkiej ścieżki"). Współfinansowana była też promocja wprowadzająca produkt na rynki zagraniczne, w tym uczestnictwo w międzynarodowych targach.

Fundusze Europejskie oferują wiele możliwości przedsiębiorcom, którzy planują rozwijać nowe produkty lub usługi. Wszystkie poniższe oferty usystematyzowane są według zróżnicowanych potrzeb firm. Aby znaleźć odpowiednie dla siebie źródło wsparcia, skorzystaj z usług Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE). Sieć Punktów częściowo działa zdalnie, możesz skontaktować się z konsultantami mailowo lub telefonicznie. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.pife.gov.pl

1. KONCEPCJA

W tej części przeczytasz o różnych możliwościach finansowania, z których można korzystać jeszcze przed etapem wprowadzenia innowacji w życie.

Jeśli masz pomysł na innowację i potrzebne są badania przemysłowe oraz prace rozwojowe

Znaczną pulę pieniędzy na prace B+R w firmach oferuje konkurs Szybka ścieżka POIR (1.1.1). Ile można otrzymać i jakie koszty sfinansować, sprawdzisz tutaj oraz tutaj (na stronach 7-16). Poza konkursem ogólnym (od 3 sierpnia do 14 września) masz do dyspozycji szereg konkursów sprofilowanych pod konkretne branże i przedsięwzięcia. Znajdziesz je tutaj.

*Jeżeli masz pomysł na rozwiązanie jednego ze współczesnych problemów sektora gazownictwa *

Szczególnym rodzajem funduszowej oferty dla firm, które chcą pracować nad nowymi rozwiązaniami w konkretnych branżach, są tzw. strategiczne programy badawcze dla gospodarki POIR. Obecnie aktualna jest oferta dla firm, które chcą rozwijać nowe usługi lub produkty rozwiązujące problemy branży gazowniczej – szczegóły tutaj. Co ciekawe, w tym przypadku do wdrożenia wyników prac B+R zobowiązują się PGNiG i GAZ-SYSTEM. To oferta dla konsorcjów złożonych z jednostki B+R i przedsiębiorstwa. Poszukiwane są projekty, które będą obejmowały badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (albo same eksperymentalne prace rozwojowe).Mają one stawić czoło wyzwaniom branży gazownictwa – szczegóły tutaj.

Jeśli masz pomysł, ale brak Ci technologicznego know-how

Ważny jest pomysł! Nie musisz być ekspertem technicznym – rozwiązania technologiczne możesz zlecić jednostce naukowej, a Fundusze Europejskie pokryją część kosztów. Tak działają Bony na innowacje MŚP (2.3.2). Po zrealizowaniu usługi możesz też otrzymać dotację na wprowadzenie w życie opracowanego rozwiązania. Oznacza to możliwość sfinansowania wydatków inwestycyjnych. Podsumowując: w przypadku bonów na innowacje możesz liczyć zarówno na pomoc na etapie koncepcyjnym, jak i wdrożeniowym.

Jeśli liczysz na dotacje Komisji Europejskiej

Dotacje udzielane bezpośrednio przez Komisję Europejską finansują prace B+R, prototypowanie i etap komercjalizacji.

Aktualna oferta obejmuje programy:

• Horizon 2020 dla MŚP – szczegóły tutaj,

• Horizon 2020 dotyczące współpracy narodowej nad rozwiązaniami ekologicznymi – więcej tutaj,

• Life, w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu – więcej tutaj.

Pomocne rozwiązanie – Granty na Eurogranty POIR (2.3.6) – ułatwia składanie wniosków. Finansuje koszty przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Komisji Europejskiej, w szczególności: Horizon 2020, COSME, Kreatywna Europa, Life – więcej tutaj.

2. WDROŻENIE

Ten etap wiąże się najczęściej z nakładami inwestycyjnymi na środki trwałe. Pozwalają one uruchomić produkcję nowego produktu (będącego w fazie sprawdzonego prototypu) lub wyjście na rynek z nową usługą. Poniżej znajdziesz dostępne opcje.

Jeśli działasz w Polsce Wschodniej i w zorganizowanych formach współpracujesz z innymi firmami

Wsparcie inwestycji koniecznych przy wprowadzaniu produktu lub usługi jest zapisane w ofercie Programu Polska Wschodnia (POPW 1.3). Jest ono przeznaczone dla firm zrzeszonych w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych. Nowy konkurs ogłoszony będzie 23 lipca. Polecamy śledzenie strony PARP lub portalu Funduszy Europejskich.

*Jeśli chcesz wejść na rynki zagraniczne *

Ten cel realizują dwie oferty. Pierwsza dotyczy firm będących członkami tzw. Krajowych Klastrów Kluczowych. Ich koordynatorzy mogą otrzymać unijne pieniądze na wypromowanie klastra za granicą i na stworzenie sieci zagranicznych kontaktów (szczegóły tutaj). Druga oferta przeznaczona jest dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Służy kompleksowemu przygotowaniu firm i ich ofert pod kątem eksportu oraz aktywnemu poszukiwaniu partnerów biznesowych. Więcej informacji tutaj.

Jak zwiększyć szanse na długofalowe korzystanie z dotacji?

• Zaangażuj firmę w działania badawczo-rozwojowe – eksperci ze STEP Innovation Coach wesprą Cię w tym bezpłatnie (szczegóły tutaj).

• Szukaj sposobów na znaczące ulepszenie produktów lub usług – eksperci branżowi sprawdzą opcje dotowania Twojego pomysłu i bezpłatnie pomogą go doprecyzować tak, aby wpisywał się w kryteria POIR (więcej tutaj).

• Współpracuj z jednostkami naukowymi i innymi firmami – możesz w tym celu dołączyć do klastra albo podjąć inną formę współpracy.

• Odwiedź najbliższy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania (szczegóły tutaj).

• Zaglądaj tutaj – a znajdziesz przydatne informacje i ogłoszenia o naborach wniosków.