Czarny pierścień na niebie. Świadkowie komentują: portal do nieba!

Słynna atrakcja Wietnamu znowu zamknięta

We wrześniu informowaliśmy, że władze stolicy Wietnamu podjęły decyzję o zamknięciu jednej ze słynnych atrakcji miasta - Hanoi Train Street. Jest to już kolejne zamknięcie popularnej ulicy, jednakże tym razem powodem nie jest pandemia COVID-19. Za zmiany odpowiedzialni są turyści. Hanoi Train Street - czyli wąska uliczka, po której przebiegają tory kolejowe - to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w stolicy Wietnamu.