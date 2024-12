Cudzoziemcy w Polsce. Jak Fundusze Europejskie pomagają w integracji

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarówno cudzoziemcy pracujący w Polsce, jak i ci w trudniejszej sytuacji, potrzebują pomocy w odnalezieniu się w nowym kraju. Wielu z przebywających w Polsce obcokrajowców to imigranci, którzy z różnych przyczyn musieli, często w pośpiechu, opuścić swój rodzinny kraj.

To osoby wychowane w innych kulturach, często bez znajomości języka polskiego. Mogą nie znać wszystkich zwyczajów czy norm społecznych, jakie panują w naszym kraju. Nieraz prowadzi to do nieporozumień, trudności w znalezieniu pracy, w szkole, czy akceptacji ze strony społeczeństwa.