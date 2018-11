Córka Donalda Tuska na 100 procent jest po ślubie. Ma dłuższe nazwisko

Mamy oficjalne potwierdzenie, że córka Donalda Tuska jest po ślubie ze Stanisławem Cudnym. Jak wynika z wpisów do Centralnej Ewidencji Gospodarczej, Katarzyna Tusk dodała do swojego nazwiska nazwisko męża. I od czterech miesięcy nazywa się Katarzyna Tusk - Cudna.

To pierwsze tak oficjalne potwierdzenie, że córka Donalda Tuska jest żoną Stanisława Cudnego. Do tej pory w mediach przewijały się jedynie plotki na ten temat i nieoficjalne informacje. Oboje chronili swoją prywatność, jak tylko mogli. Nieoficjalnie mówiło się, że ślub miał miejsce w tegoroczne wakacje, prawdopodobnie w lipcu. Ujawniony przez nas wpis do Centralnej Ewidencji Gospodarczej to potwierdza. Uroczytość miała się odbyć w stolicy Włoch – w Rzymie.