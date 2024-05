Coraz więcej ofert sprzedaży działek. Ceny także wzrosły

W pierwszym kwartale 2024 roku 1mkw działki rekreacyjnej trzeba było zapłacić 331 złotych. To wzrost o 38 proc. rok do roku. Jeśli chodzi o Rodzinne Ogródki Działkowe, to w tym przypadku przedział jest bardzo duży. Kwota zależy od położenia, wielkości i zagospodarowania ogródka (altana, ujęcie wody, prąd itp.). Ceny wahają się od kilku do nawet 350 tys. zł.