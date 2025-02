Wynik Nawrockiego mało optymistyczny. Z pomocą może przyjść Kaczyński

Według prof. Rafała Chwedoruka z Uniwersytetu Warszawskiego, którego cytuje tokfm.pl, prezes PiS ma ratować Nawrockiego z powodu zagrożenia jego pozycji przez Sławomira Mentzena. - To absolutnie kosmiczne wydarzenie na polskiej prawicy. O to toczy się teraz walka - zaznacza. Sondaże pokazują bowiem, że Sławomir Mentzen z Konfederacji zmniejsza dystans do Karola Nawrockiego, a sam kandydat PiS nie zyskuje na popularności.