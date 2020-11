WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

5 godzin temu Partner materiału: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ciąg dalszy nastąpił. Mamy kolejne środki unijne dla szpitali. 69 mln zł trafi wkrótce do małopolskich szpitali w postaci kolejnych zakupów specjalistycznego sprzętu, środków ochrony osobistej oraz inwestycji w modernizację przyszpitalnych tlenowni. To kolejne dotacje unijne przeznaczone na walkę z koronawirusem, jaką podejmuje Małopolska i kontynuacja projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny w ramach, którego za 114 mln zł doposażono szpitale w aparaturę ratująca życie, karetki pogotowia oraz środki ochrony osobistej dla personelu medycznego. - Od kilku miesięcy najważniejsze działania zarządu województwa małopolskiego skupiają się przede wszystkim na zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców. Przeznaczyliśmy na to około 1,5 mld złotych z funduszy unijnych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W pierwszej kolejności to wsparcie kierujemy do naszych placówek medycznych. Walka z COVID-19 wciąż trwa, jednak dzięki funduszom unijnym szpitale są do niej lepiej przygotowane, niż na początku pandemii. – mówi Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego Kolejne dostawy Fundusze Europejskie ułatwiają skuteczną walkę z epidemią koronawirusa oraz łagodzenie jej skutków. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej do szpitali i zespołów ratownictwa medycznego trafi kolejny specjalistyczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia mieszkańców, a także środki ochrony osobistej. - Walka z epidemią to codzienna ciężka praca tysięcy osób zatrudnionych w szpitalach. Doceniamy ich wysiłek i chcemy, by czuli nasze wsparcie w tej nadzwyczajnej sytuacji. Dostarczony sprzęt i środki ochrony osobistej zwiększą ich bezpieczeństwo i ułatwią im wypełnianie obowiązków - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka. Oprócz środków ochrony osobistej kupione zostaną także dodatkowe rezonanse magnetyczne, 11 tomografów, 3 aparaty RTG oraz Mobilny Punkt Poboru Krwi, czyli specjalistyczny środek transportu sanitarnego, tzw. krwiobus. Wszystkie szpitale będące Partnerami Projektu zostaną zaopatrzone również w tzw. bramki dezynfekcyjne, tj. bramki służące do dezynfekcji ludzi podczas wejścia i wyjścia ze szpitala. Modernizacja tlenowni W siedmiu placówkach zostaną przeprowadzone niezbędne prace adaptacyjno - remontowe w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych regionu, inwestycje w infrastrukturę tlenowni w szpitalach, a także inwestycje w infrastrukturę zasilania awaryjnego szpitali w energię elektryczną. Walka z niewidzialnym wrogiem Ryzyko zachorowania wciąż istnieje, a najbardziej narażony jest personel medyczny, który codziennie stawia czoła zagrożeniu. – Bardzo szybko sięgnęliśmy po unijną pomoc na walkę z epidemią. Dzięki temu w najtrudniejszym momencie zabezpieczyliśmy personel medyczny w środki ochronne, a szpitale w sprzęt ratujący życie – dodaje wicemarszałek Smółka Od kwietnia, w ramach projektu MTA Pakiet Medyczny każdego tygodnia do szpitali docierały kolejne dostawy środków i sprzętu, który jest niezbędny do skutecznego leczenia osób zarażonych koronawirusem. Drugi etap Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Medycznego realizowany jest po to, aby w tym trudnym dla wszystkich czasie epidemii, kontynuować pomoc dla służby zdrowia, bez której nie dalibyśmy rady w nierównej walce z chorobą. Przypomnijmy, dotychczas w ramach MTA Pakiet medyczny placówkom medycznym przekazano blisko 5,5 mln sztuk sprzętu, między innymi: aparatów RTG, respiratorów, defibrylatorów, kardiomonitorów, tomografów, pulsoksymetrów, bezdotykowych termometrów, ciśnieniomierzy, w tym także 3,5 mln środków ochrony osobistej, zakupiono 50 ambulansów dla małopolskich szpitali oraz stacji pogotowia ratunkowego i tyle samo specjalistycznych namiotów dla Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupiono usługę specjalistycznego transportu do przewozu próbek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej – 3 zespoły wyjazdowe Partnerzy Projektu, czyli gdzie trafi zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej?

1) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

2) Szpital Uniwersytecki w Krakowie

3) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

4) Szpital im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

5) Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie

6) Podhalański Szpital Specjalistyczny im. JP II w Nowym Targu

7) Szpital Powiatowy w Chrzanowie

8) Szpital im. J. Dietla w Krakowie

9) ZOZ w Oświęcimiu

10) Szpital im. H. Klimontowicza w Gorlicach

11) Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny ZOZ w Tarnowie

12) Szpital im. S. Żeromskiego w Krakowie

13) Szpital Powiatowy w Limanowej

14) Szpital Powiatowy im. T. Chałubińskiego w Zakopanem

15) Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

16) Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

17) SPZOZ w Myślenicach

18) SP ZOZ Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni

19) Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

20) ZOZ w Suchej Beskidzkiej

21) Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

22) SP ZOZ w Brzesku

23) Szpital św. Anny w Miechowie

24) ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej

25) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

26) Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

27) 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SPZOZ w Krakowie

28) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika

29) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

30) Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. E. Wojtyły w Jaroszowcu

31) Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

32) Samodzielny Publiczny ZOZ MSWiA w Krakowie

33) Małopolski Szpital Ortop.-Rehab. im. prof. B. Frańczuka w Krakowie

34) Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”

35) SP ZOZ - Szpital im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

36) Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Z. Żaka w Krakowie

37) Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. K. Jelskiej w Zakopanem

38) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

39) KOL-MED. Centrum Medyczne w Tarnowie Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.