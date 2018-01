"Chytra baba" z Pruszcza. Ukradła dziecku torbę z prezentami

Właściciele jednej z restauracji w Pruszczu Gdańskim opublikowali nagranie z monitoringu, na którym widać, jak jedna z klientek kradnie dziecięcą torbę. "W środku były Lalki, Konik i inne zabawki - świąteczne prezenty" - czytamy na profilu Pierogarni Pruszcz.

Na nagraniu widać kobietę, która siada do stołu prawdopodobnie razem ze swoją rodziną. Po chwili zauważa białą torbę, którą przesuwa za siebie i opiera o ścianę. Następnie przesuwa krzesło tak, by zasłaniało jej "zdobycz" na wypadek, gdyby do restauracji wrócił właściciel zguby. Kobieta czuje jednak, że to nie jest najbezpieczniejsza kryjówka, więc przesuwa torbę pod stół, a po posiłku zabiera pakunek i po prostu wychodzi.