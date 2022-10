Chwile grozy w Kolorado. Jeleń zaatakował turystę

Zwierzę było bardzo zestresowane

Na nagraniu można zauważyć, w jak dużym stresie znajduje się zarejestrowane zwierzę, Otoczone zewsząd ludźmi, musiało czuć się osaczone. A w pewnym momencie zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Jeden z turystów, który za bardzo zbliżył się do stada zwierząt, zaczepiając je werbalnie, po chwili musiał w panice uciekać. Jeden z jeleni rzucił się z impetem w jego stronę, próbując uderzyć go swoim imponującym porożem. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że mężczyźnie udało się ujść cało z tej wyglądającej bardzo niebezpiecznie sytuacji. Całe zdarzenie miało miejsce w sezonie godowym tego gatunku, co z całą pewnością miało wpływ na agresywne zachowanie zwierzęcia.