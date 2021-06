Ceny truskawek lecą w dół. Rolnicy są załamani. Ile kosztuje kilogram owoców?

Teraz jeszcze nie widać, aby plantacje znikały. Jak udało się ustalić w rocznikach GUS, podczas gdy jeszcze w 2017 r. uprawa truskawek i poziomek zajmowała powierzchnię blisko 49,6 ha, to już rok później nieco spadła do 48,9 ha. W 2019 r. plantacji znowu przybyło i sięgały one 49,7 ha.