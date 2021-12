Caryca Katarzyna pisze o korzyściach ze szczepień. Bardzo cenny list

Cesarzowa, która w historii zapisała się jako kontrowersyjna, bezwzględna, choć pełna słabości, ale jednocześnie wyjątkowo światła, miała bardzo nowoczesne podejście do szczepień. Uznawała je za dobrodziejstwo ludzkości. Chciała, aby "taka szczepionka była wszędzie powszechna, bowiem zapewnia wygodę w dzisiejszych czasach, gdy w prawie wszystkich powiatach są lekarze lub uzdrowiciele i nie wymaga to dużych nakładów" - pisze do hrabiego Rumiancewa Katarzyna II, doradzając zwiększenie pensji lekarzom, którzy będą umieli szczepić i przekonają do tego lud.