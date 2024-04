Canyon i Manufaktura w Bolesławcu łączą pasję i tradycję, by stworzyć customową edycję roweru gravelowego grail w unikatowym wzorze bolesławieckiej ceramiki

"Pomysł przyszedł mi do głowy już dwa lata temu. Przedstawiłem go chłopakom z Canyona i okazało się, że może się to udać. Po przygotowaniu wstępnego projektu rama i widelec trafiły do Manufaktury w Bolesławcu, jednego z największych producentów tradycyjnej ceramiki. Elementy zostały ozdobione w niemal identyczny sposób jak ich ceramiczne talerze i kubki". Mariusz Lickiewicz, United Colours of Cycling.