Bydgoszcz. Wyciekły dane kilkuset żołnierzy z 16 krajów

Listy ponad 630 żołnierzy i cywili wraz z ich danymi osobowymi trafiły do redakcji Onetu. To nazwiska ok. 350 polskich żołnierzy, 144 Irańczyków i 90 Amerykanów oraz po kilka nazwisk z Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji, Indii, Tajlandii, Nepalu, Mongolii, Armenii, Salwadoru i Syrii.