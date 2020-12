Bydgoszcz. Trzy osoby nie żyją. Na miejscu policja

Bydgoszcz. To tu w piątek po południu doszło do tragicznego odkrycia w jednym z domków jednorodzinnych przy ul. Zakopiańskiej. Funkcjonariusze znaleźli tam ciała trzech osób.

Bydgoszcz. Ciała trzech osób w domku jednorodzinnym

Według informacji straży pożarnej odkryto zwłoki kobiety oraz dwóch mężczyzn. Pierwsze zgłoszenie do stanowiska kierowania wpłynęło około godziny 18.

- To prawdopodobnie osoby bezdomne, ale nie mamy jeszcze szczegółowych informacji w tej sprawie - mówił w rozmowie z PAP dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Więcej informacji o ofiarach przekazała policja. - Zgłoszenie o tym, że w domu jednorodzinnym przy ul. Zakopiańskiej ujawniono trzy ciała, otrzymaliśmy o 17. Nie żyje 65-letnia kobieta i dwóch mężczyzn w wieku ok. 50 lat - poinformowała podkom. Lidia Kowalska, z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy.

Bydgoszcz. Tragiczne odkrycie. Na miejscu prokurator

Zarówna policja, jak i straż pożarna przypuszczają, że powodem tragedii w Bydgoszczy mógł być tlenek węgla (czad - red.). - Straż pożarna stwierdziła podwyższony poziom tlenku węgla, ale nie możemy w tej chwili przesądzić, czy to on przyczynił się do śmierci tych osób - zaznaczyła podkom. Lidia Kowalska.