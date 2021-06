Busko-Zdrój. Zderzyły się trzy auta. Troje dzieci w szpitalu

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta kierująca peugeotem, dojeżdżając do skrzyżowania, wymusiła pierwszeństwo przejazdu na kierowcy skody. Doszło do zderzenia obu pojazdów. Następnie uderzyły one w volkswagena golfa, który oczekiwał na włączenie się do ruchu - przekazał mł.asp. Michał Zwolski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.