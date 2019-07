Burze nad Polską. Ponad tysiąc interwencji. Ewakuowano obozy młodzieżowe

Burze przeszły nad Polską. Strażacy interweniowali ponad tysiąc razy. 26 tysięcy odbiorców nie miało prądu. Trzeba było ewakuować cztery obozy młodzieżowe.



Harcerzy obozujący między miejscowościami Kurozwęki a Jabłonica zostali na wniosek kierownika obozu ewakuowani do szkoły w Kurozwękach. Tam spędzili noc.

Problemy dotknęły także pasażerów samolotów, które miały lądować w poniedziałek w Katowicach. Do Warszawy przekierowano stamtąd samolot linii Wizz Air z Londynu Luton, do Modlina - czarter linii Ryanair Sun z Dalamanu, a do Wrocławia - rejs Ryanaira z Birmingham - informuje Interia.