Burza, leje kondensacyjne i ostrzeżenia IMGW dla połowy kraju. Pogoda może być bardzo niebezpieczna

IMGW w niedzielne popołudnie wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla większości kraju. Niebezpieczne zjawiska pojawiać będą się w pasie od woj. dolnośląskiego i południa lubuskiego, aż po woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie. W czasie burz pojawiać mogą się opady deszczu do 40 mm na metr kwadratowy i porywy wiatru do 70-90 km/h. Ostrzeżenia obowiązują w niedzielę od godziny 14 do 21.