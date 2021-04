Brutalna tradycja wielkanocna. Królik wielkanocny nie miałby tu łatwo

Nowa Zelandia. W wielkanocnym polowaniu udział biorą nawet dzieci

Polowanie na króliki urządzane jest w mieście Alexandra przez lokalny klub Alexandra Lions. - To zawsze było polowanie na zajączki wielkanocne. Dla niektórych osób kojarzy się to ze świętami religijnymi, innym z zabawą dla dzieci, których wiele bierze udział w naszym wydarzeniu - wyjaśniał w rozmowie z "The Guardian" Dave Ramsay, przewodniczący klubu.