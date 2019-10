Brexit. Przeciwnicy wyjścia z Unii chcą zablokować porozumienie

Pomimo porozumienia na unijnym szczycie w Brukseli, przyszłość brexitu wciąż jest niepewna. Aktywiści sprzeciwiający się wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty europejskiej złożyli w szkockim sądzie wniosek o zablokowanie przyjęcia przez rząd brytyjski uzgodnienia, które osiągnięto w czwartek.

Przypomnijmy: Przywódcy państw Unii Europejskiej zatwierdzili nowy tekst umowy rozwodowej z Wielką Brytanią w czwartek . Dyskusja na temat zmian wprowadzonych do umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej była jednym z głównych punktów dwudniowego posiedzenia Rady Europejskiej. Liderzy państw unijnych, którzy spotkali się w Brukseli, potrzebowali około 50 minut na zatwierdzenie nowej treści dokumentu.

Jednak to nie koniec zamieszania w związku z brexitem. Teraz wynegocjowane porozumienie musi przyjąć brytyjski parlament . Niechęć wobec umowy zgłosiły bowiem nie tylko opozycyjne partie, ale nawet Unioniści z Irlandii Północnej, którzy dotychczas wspierali rząd Torysów.

Teraz do tego grona dołączył Jo Maugham, który złożył wniosek do szkockiego sądu. Prawnik był wcześniej zaangażowany w sądową walkę przeciwko decyzji premiera Borisa Johnsona o zawieszeniu parlamentu oraz w toczące się obecnie postępowanie mające wyjaśnić, czy sąd może zmusić Johnsona do zwrócenia się o przesunięcie terminu brexitu, gdyby nie chciał zrobić tego dobrowolnie.