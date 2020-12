Boże Narodzenie. Najpiękniejsze życzenia na święta dla bliskich

Święta Bożego Narodzenia już za kilka dni. Powoli zaczynamy przygotowania. Wybieramy choinkę, planujemy świąteczne menu. Dla wielu osób Boże Narodzenie to czas, gdy spotykają się w licznym gronie z bliskimi. W tym roku - z uwagi na obostrzenia - święta będą inne. Niemniej, choć nie ze wszystkimi będziemy mogli spotkać się osobiście, to jednak nie zapomnijmy wysłać życzeń. Możemy to zrobić za pośrednictwem SMS-a, e-maila, a nawet dzięki mediom społecznościowym. Oczywiście jeśli tylko mamy okazję i chęć, życzenia na Boże Narodzenie możemy wysłać pocztą tradycyjną.