Bon turystyczny jeszcze w tym roku, ale 1000 zł na wakacje tylko dla wybranych

Bon turystyczny, czyli nowe świadczenie, dzięki któremu Polacy mogą dostać 1000 zł na wakacje w kraju

Bon turystyczny 1000 plus ma być świadczeniem, które zachęci Polaków do wakacyjnego odpoczynku w kraju, a jednocześnie wesprze krajową branżę turystyczną. Turystyka jest bowiem najmocniej dotkniętym w wyniku epidemii koronawirusa sektorem gospodarki.

Bon turystyczny. 1000 zł na wakacje dostaną ci, którzy najmniej zarabiają

Bon turystyczny 1000 plus – według planów rządu, który aktualnie jest w trakcie projektowania nowego programu – miałby trafić do osób, które nie zarabiają więcej niż średnia krajowa. Oznacza to, że na przyznanie świadczenia 1000 zł na wakacje mogą liczyć osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 5200 zł brutto. Co ważne, programem „Bon turystyczny 1000 plus” mają być objęte tylko osoby, które są zatrudnione na umowy o prace.