Bon turystyczny 500 Plus. Gdzie można płacić bonem?

Na co można wydać środki z bonu turystycznego 500 plus? Gdzie będzie można zapłacić bonem?

Polski Bon Turystyczny to narzędzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i branży turystycznej, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19" - informuje Polska Organizacja Turystyczna. Prezydent Andrzej Duda podpisal ustawę, wprowadzająca bon turystycznym. Ma on obowiązywać na kazde dziecko.

Bon turystyczny 500 plus na każde dziecko

Bon turystyczny 500 plu będzie przysługiwał na każde dziecko, niezależnie od dochodów rodziców/opiekunów. Dodstaną go też rodzice, którzy pracują za granicą. Wartość bonu turystycznego to 500 zł. Jedynie w przypadku dzieci niepełnosprawnych będzie on wynosił 1000 zł.

Nie trzeba skać wniosku, by otrzymać bon turystyczny 500 plus

Bon turystyczny należy jedynie aktywować w systemie PUE ZUS. Jak podaje Polska Organizacja Turystyczna, "W celu aktywacji bonu konieczne będzie zalogowanie się przez osobę uprawnioną w systemie PUE ZUS (można to zrobić za pomocą profilu zaufanego czy kwalifikowanego podpisu elektronicznego) i potwierdzenie poprawności danych albo dokonanie aktualizacji danych dotyczących adresu poczty elektronicznej i numer telefonu".

Na co można wydać on turystyczny 500 plus?

"Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon" - informuje Polska Organizacja Turystyczna.

Bonem będzie można płacic wiele razy, aż do czasu wyczerpania zgromadzonych na nim środków. Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

Tomasz Siemoniak ma wiele do zarzucenia ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu. "Dzielił Polaków i Ukraińców"