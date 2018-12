Bomba w Policach. Wielka ewakuacja mieszkańców

Trwa wielka ewakuacja w Policach. Wszystko przez 200-kilogramową bombę lotniczą z czasów II Wojny Światowej. 25 tys. mieszkańców ma opuścić swoje domy.

Potem saperzy podejmą próbę wydobycia 200-kilogramowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Akcja rozpocznie się o godz. 9:30. Policja będzie pilnować, by żeby do Polic, do strefy zagrożonej, nie dostały się osoby niepowołane.