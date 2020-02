Bolesławiec. Ewakuacja mieszkańców z osiedla Przylesie. Znaleziono "niebezpieczne materiały"

Bolesławiec. Akcja policji na osiedlu Przylesie. W jednym z mieszkań znaleziono niebezpieczne materiały. Trwa ewakuacja mieszkańców.

Wszystko zaczęło się od tego, że we wtorek w jednym z domów jednorodzinnych na ulicy Modrzewiowej na osiedlu Przylesie znaleziono "niebezpieczne materiały". Lokalne media wskazują na to, że mogła to być bomba domowej roboty, jednak na razie policja nie zdradza szczegółów ws. znaleziska.