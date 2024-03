Bohaterskie zachowanie dyrektora i ucznia. Bez wahania ruszyli do działania

16-letni uczeń, wychodząc ze szkoły zobaczył kobietę, która stała na balkonie mieszkania, z którego wydobywał się gęsty dym. Nastolatek nie wahał się ani chwili postanowił zareagować. Chłopak podbiegł do dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej, który akurat wsiadał do samochodu i poprosił go o pomoc.