Błagał o złapanie pirata. Finał głośnej sprawy z S7

Uwiecznił on, jak prowadzący Volkswagena mężczyzna najpierw wyprzedził, a potem zajechał drogę rodzinie podróżującej Seatem. Po uderzeniu w barierki, poszkodowany mężczyzna - z czterolatkiem na rękach - wybiegł z auta, błagając świadków zdarzenia o pomoc w złapaniu agresywnego kierowcy. - Błagam, gońcie go, on odjechał, błagam - krzyczał. Swój apel umieścił też w Internecie. To wówczas zgłosił do niego kierowca z nagraniem.