Błąd na kartce świątecznej Ryszarda Czarneckiego. "Marry Christmas"

Internetowy tygodnik opublikował w sieci świąteczną kartkę Ryszarda Czarneckiego. Pocztówkę mieli dostać pracownicy i posłowie Parlamentu Europejskiego. Grafika wzbudziła zdziwienie ze względu na dyskusyjny styl oraz błędy językowe.

"Taką kartkę wysyła biuro Ryszarda Czarneckiego do wszystkich posłów i pracowników Parlamentu Europejskiego. Dla spostrzegawczych zagadka: co w niej jest nie tak? [Nie, nie chodzi o estetykę, choć to też]" - czytamy w internetowym wpisie tygodnika "Kultura Liberalna".